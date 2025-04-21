الجيزة تضبط 91 طنا من المصنعات الفاسدة وتحصن أكثر من 300 ألف رأس ماشية

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اطلع على جهود مديرية الطب البيطري بالجيزة ومباحث التموين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في مجال الصحة العامة وتفتيش اللحوم والأسواق وإدارة المجازر والدواجن والطب الوقائي خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأكد محافظ الجيزة، بحسب بيان، الاثنين، على أهمية تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري على الأسواق العامة ومنافذ بيع اللحوم والأسماك المدخنة والمحال التجارية لضمان صلاحية السلع المباعة والالتزام بالأسعار، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

وأشار "النجار"، إلى ضرورة استمرار جهود مديرية الطب البيطري في توعية وتقديم الدعم المجاني للمربين عبر القوافل البيطرية المنتشرة في القرى المختلفة بالمحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ضبط 91 طنًا و600 كجم من المصنعات الفاسدة

جهود تفتيشية ناجحة: كشف التقرير الذي أطلع عليه محافظ الجيزة أنه تم ضبط 91 طنًا و600 كجم من المصنعات الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مثل اللحوم والدواجن والأسماك المدخنة والمملحة، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير 240 محضرًا ضد المخالفين.

إجراءات لتحسين الصحة العامة: في إطار الصحة العامة، تم إجراء اختبارات لـ13,027 رأس ماشية ضد أمراض البروسيلا والدرن، بالإضافة إلى تحصين وتسجيل وتعقيم 5,579 كلبًا بالتعاون مع المجتمع المدني، وتم ذبح أكثر من 600 ألف رأس من اللحوم الحمراء و4.3 مليون طائر في مجازر الدواجن.

تحصين أكثر من 300 ألف رأس ماشية: تم تحصين أكثر من 300 ألف رأس ماشية ضد الأمراض المعدية مثل الحمى القلاعية، حمى الوادي المتصدع، حمى الثلاث أيام، الجلد العقدي، جدري الضأن، التسمم الدموي وطاعون المجترات الصغيرة، وتم علاج وتجريع 18 ألف رأس ماشية.

وفي إطار مكافحة الأمراض في قطاع الدواجن، تم سحب عينات من 2.3 مليون طائر للتأكد من خلوها من مرض إنفلونزا الطيور، وتحصين 33 ألف طائر ضد نفس المرض، بهدف الحفاظ على الثروة الداجنة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين.

كما نفذت مديرية الطب البيطري 37 قافلة علاجية مجانية في مختلف القرى والمراكز والمدن بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أسفرت عن علاج وتجريع ورش 82 ألف رأس ماشية، كما تم تنفيذ 348 ندوة توعوية للمربين لتوعيتهم بالحفاظ على الثروة الحيوانية.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الجيزة على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وضمان سلامة المنتجات الحيوانية من اللحوم والدواجن والأسماك، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين في المحافظة.