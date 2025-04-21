انتصار السيسي مهنئة بشم النسيم: عيد يعكس عمق الحضارة المصرية

كتب - محمد سامي:

قدمت السيدة انتصار السيسي، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم، مؤكدة أنه مناسبة تجسد بهجة الربيع وتعكس عمق وأصالة الحضارة المصرية العريقة.

وقالت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية:"أهنئ الشعب المصري بمناسبة شم النسيم، عيد يجسد بهجة الربيع وعمق حضارتنا العريقة، هو مناسبة متجذرة في وجداننا، تعبر عن روح المصريين وهويتهم الأصيلة، كل عام ومصر بخير وسلام.

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