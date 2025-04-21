إعلان

انتصار السيسي مهنئة بشم النسيم: عيد يعكس عمق الحضارة المصرية

11:42 ص الإثنين 21 أبريل 2025

السيدة انتصار السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد سامي:

قدمت السيدة انتصار السيسي، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم، مؤكدة أنه مناسبة تجسد بهجة الربيع وتعكس عمق وأصالة الحضارة المصرية العريقة.

وقالت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية:"أهنئ الشعب المصري بمناسبة شم النسيم، عيد يجسد بهجة الربيع وعمق حضارتنا العريقة، هو مناسبة متجذرة في وجداننا، تعبر عن روح المصريين وهويتهم الأصيلة، كل عام ومصر بخير وسلام.

اقرأ أيضًا:

"قنبلة موقوتة".. برلماني يحذر من مخاطر "النباشين" البيئية والأمنية

هل تناول الرنجة والفسيخ في "شم النسيم" يرتبط ببعض المخاطر الصحية؟.. باحث يوضح

بعد خفض الفائدة هل ينتعش سوق العقارات؟ مطورون يُجيبون

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيدة انتصار السيسي انتصار السيسي شم النسيم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قرار رسمي بإحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري.. ومصادر تكشف التفاصيل والأسباب