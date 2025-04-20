وزيرة البيئة تشارك أقباط مصر الاحتفال بعيد القيامة المجيد بكاتدرائية العباسية

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في تقديم التهنئة للأقباط خلال احتفال عيد القيامة بالكاتدرائية بالعباسية، وقدمت التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ضمن حضور واسع من المهنئين من الوزراء ومختلف فئات المجتمع ورجال الدولة والمصلين من المسيحيين.

وأكدت ياسمين فؤاد، عمق العلاقات القوية والراسخة بين المصريين بجميع أطيافهم، والدور الكبير للكنيسة في دعم مختلف القضايا وخاصة القضايا البيئية، وحرصها الدائم على توعية النشء بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامة الحياة على كوكب الأرض.

كما تقدمت ياسمين فؤاد، بالتهنئة للعاملين المسيحيين بالوزارة وفروعها الإقليمية والجهات التابعة لها، متمنيًا لهم دوام النجاح والسداد لدعم جهود الدولة في دفع مسيرة التنمية إلى الأمام.

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