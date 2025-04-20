البترول: انخفاض استهلاك المحطات ١٠٪؜ من الغاز مقابل ٥٠٪؜ من المازوت الصيف المقبل



كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، أن الصيف المقبل سوف يشهد للمرة الأولى انخفاضا في كميات المازوت والغاز الطبيعي الموردة لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء بنسبة تبلغ ١٠٪ مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع المصدر أن علمية الانخفاض نتيجة لعدة أسباب، في مقدمتها تعاقد وزارة البترول على ٤ مراكب تغييز و٨٠ شحنة غاز مسال، بالإضافة لتنسيق الجهود مع وزارة الكهرباء التي نجحت فى إجراء العمرات والصيانات اللازمة للمحطات ذات الكفاءة العالية التي تعمل بالغاز الطبيعي والمازوت بعد وقفها استخدام المحطات المتقدمة التي تقوم بتوليد وإنتاج الكهرباء باستخدام السولار.

ونوه فى تصريحات أدلى بها لمصراوي، أن العام الماضي سجل استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي في وقت الذروة ١٦٥ مليون قدم مكعب غاز مع تباين كميات الاستهلاك وفقا لدرجات الحرارة، منوها إلى أن الكميات المستهلكة من الغاز الطبيعي سوف تنخفض بنسبة ١٠٪ لتسجل ١٥٠ مليون قدم مكعب غاز فى وقت الذروة.

وبحسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإنه سيتم الاستغناء نهائيا عن السولار لوقف الكهرباء تشغيل المحطات المتقادمة، وذلك لعدم كفاءتها والحاجة إليها لما يترتب عليها من آثار سلبية وتكلفة أعلى مقارنة بأسعار المازوت والغاز الطبيعي.

وسجل العام الماضي استهلاك محطات الكهرباء من المازوت ٤٢ الف طن، بينما سجل ٤ آلاف طن سولار يوميا، إلا أنه لزيادة كميات الغاز والتعاقد مع مراكب التغييز ووجود شحنات من الغاز المسال سيتم خفض كميات المازوت لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء بنسبة ٥٠ ٪ ليسجل أقصى كمية فى الصيف المقبل ٢٤ الف طن فى أوقات الذروة.

وبلغ متوسط استهلاك محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي خلال الصيف المقبل ما بين ١١٥ أو ١٢٠ مليون مكعب غاز، إلا أنه سجل أعلى نمط استهلاك بكميات بلغت ١٦٥ مليون مكعب غاز، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وزيادة نمط استهلاك الكهرباء.