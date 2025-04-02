النقل تُعلن موعد عودة العمل بمواعيد التشغيل اليومية للمترو والقطار الخفيف



القاهرة- (مصراوي)

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وجه قيادات هيئة السكك الحديدية بتوفير أماكن في رحلات العودة إلى القاهرة، بعد النجاح في توفير تذاكر قطارات الصعيد قبل عيد الفطر المبارك، وحصول الركاب عليها في يسر وسهولة، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تسهل عودة الركاب عقب انتهاء إجازة العيد.

وشدد الوزير على ضرورة تقديم خدمة مميزة للجمهور والمحافظة على انتظام جدول التشغيل، بالإضافة إلى الاهتمام بعنصر النظافة داخل القطارات والمحطات، مشيرا إلى أن خدمة الراكب وراحته هي أولى اهتمامات الوزارة.

كما أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عودة العمل بمواعيد التشغيل اليومية المعتادة داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف LRT، بعد الإنتهاء من عطلة عيد الفطر المبارك لعام 2025، بدءًا من الخميس الموافق 3 إبريل 2025 كالتالي:

- أولا: الخط الأول والثاني للمترو:

بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق من محطات: " حلوان- المرج الجديدة" الساعة ٥:١٥ صباحًا، وقيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة ١١:٤٠ صباحًا، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:٤٠ صباحًا.

بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق من محطات: "شبرا الخيمة- المنيب" الساعة ٥:١٥ صباحًا، وقيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة ١١:٥٥ مساءً، وقيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة ١٢:٠٥ صباحا.

ويتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات الساعة ١٢:٢٥ صباحا.



كما يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث للمترو بمحطة جمال عبدالناصر الساعة ١٢:٠٠ صباحا.

ويتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة الساعة ١٢:٠٠ صباحا.

ويكون آخر قطار يٌغادر محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو الساعة ١١:٤٥ مساءً، إذ أنه علما بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط.

كما أنه من المقرر أن يكون عدد الرحلات بالخط الأول للمترو من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة 456 رحلة في الأيام العادية، و402 رحلة أيام الجمع والعطلات.

أما عدد الرحلات بالخط الثاني للمترو من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب تكون 602 رحلة في الأيام العادية، و466 رحلة أيام الجمع والعطلات، ليكون إجمالي عدد رحلات الخطين الأول والثاني للمترو في الأيام العادية 1058 رحلة.

وبالنسبة لإجمالي عدد رحلات الخطين الأول والثاني للمترو في أيام الجمع والعطلات بلغت 868 رحلة.

ثانيا: الخط الثالث للمترو

من المقرر أن يكون قيام أول قطار من عدلي منصور إتجاه جامعة القاهرة الساعة 5:15 صباحا، كما أن قيام أول قطار من عدلي منصور إتجاه روض الفرج الساعة 5:20 صباحا.

ومن المقرر أن يكون قيام أول قطار من روض الفرج إتجاه عدلي منصور الساعة 5:15 صباحا، كما أن قيام أول قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلي منصور الساعة 5:15 صباحا.

ويكون قيام آخر قطار من عدلي منصور إتجاه روض الفرج الساعة 11:29 مساء، كما أن آخر قطار من عدلي منصور إتجاه جامعة القاهرة يكون قيامه الساعة 11:33 مساءً.

ومن المقرر أن يكون قيام آخر قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلي منصور الساعة 11:52 مساءً، وقيام آخر قطار من روض الفرج إتجاه عدلي منصور الساعة 11:55 مساءً.

ويكون انتهاء الربط مع الخط الأول في محطة ناصر إتجاه جامعة القاهرة الساعة: 00:20 صباحا، وإتجاه روض الفرج الساعة 00:15 صباحا.

كما أنه من المقرر أن يكون انتهاء الربط مع الخط الثاني في محطة العتبة إتجاه جامعة القاهرة الساعة: 00:15 صباحا، وإتجاه روض الفرج الساعة 00:10 صباحا.

وتبلغ إجمالي عدد الرحلات على الخط الثالث للمترو خلال أيام العمل العادية 466 رحلة يوميا، وإجمالي عدد الرحلات على الخط الثالث للمترو خلال أيام الجمع 341 رحلة يوميا.

ويكون إجمالي عدد الرحلات على الخط الثالث للمترو خلال أيام السبت 403 رحلة يوميا.

- ثالثا: القطار الكهربائي الخفيف LRT

من المقرر أن يكون قيام أول قطار من عدلي منصور إتجاه الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحا، وقيام أول قطار من عدلي منصور إتجاه العبور الجديدة "المعرفة" الساعة 6:15 صباحا.

ويكون قيام أول قطار من الفنون والثقافة إتجاه عدلي منصور الساعة 6:05 صباحا، وقيام أول قطار من العبور الجديدة "المعرفة" إتجاه عدلي منصور الساعة 6:57 صباحا.

وقيام أول قطار من محطة بدر إتجاه عدلي منصور الساعة 5:56 صباحا، وقيام قطار مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة الساعة 7:30، والساعة 8:00 صباحا.



كما أنه من المقرر قيام آخر قطار من عدلي منصور إتجاه الفنون والثقافة الساعة 10:00 مساء، وقيام آخر قطار من عدلي منصور إتجاه بدر الساعة 10:30 مساء، وقيام آخر قطار من الفنون والثقافة إتجاه عدلي منصور الساعة 10:05 مساءً.

ويكون قيام آخر قطار من الفنون والثقافة إتجاه بدر الساعة 10:35 مساءً، وقيام آخر قطار من محطة العبور الجديدة " المعرفة" إتجاه عدلي منصور الساعة 10:10 مساءً، وقيام آخر قطار من محطة بدر إتجاه عدلي منصور الساعة 10:26 مساءً.

وتبلغ إجمالي عدد رحلات القطار الكهربائي الخفيف 226 رحلة يوميا.

وأشار البيان إلى استمرار المتابعة الدقيقة لحركة تشغيل المرفقين وانتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان المستمر على النظام داخل المحطات مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الإزدحام.

وأكدت الوزارة على استعداد فرق الطوارئ المنتشرة في المحطات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.