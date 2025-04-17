"الأعلى للإعلام" وهيئة الاستثمار يبحثان التعاون والترويج للفرص الاستثمارية

كتب- عمرو صالح:

استقبل المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور الوزير المفوض أحمد بديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المجلس والهيئة، وكذلك أهمية قيام وسائل الإعلام المختلفة بدورها التنموي في رصد الفرص الاستثمارية والترويج لها، وتعظيم العوائد الاقتصادية، لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في تلك الفرص، مما يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز، أن الدولة المصرية تقوم بجهد كبير لجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تحقيق قفزات في ملفي الاستثمار والتصدير من خلال قيام الهيئة بتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

مواعيد تسليم الجوازات.. تنبيه من "السياحة" بشأن الحج 2025

بديل آمن ونظيف.. 3 وزراء يبحثون إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)