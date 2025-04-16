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بدء التقدم على وظائف قيادية بوزارة السياحة والآثار

11:20 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف القيادية المدرجة بالهيكل التنظيمي المعتمد لديوان عام الوزارة، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، ولمدة شهر حتى يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتتضمن الوظائف المعلن عنها وظيفة الوكيل الدائم للوزارة بالمستوى الوظيفي الممتاز، بالإضافة إلى سبع وظائف بالمستوى الوظيفي "مدير عام"، وهي:

مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية

مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم

مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية

مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية

مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على شركات السياحة

مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية

ودعت الوزارة الراغبين في التقدم لشغل هذه الوظائف إلى الاطلاع على الإعلان الكامل والشروط المطلوبة من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

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