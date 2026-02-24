شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولي Ferie For Alle بمدينة هيرننج بمملكة الدنمارك، والذي يُعد أكبر المعارض السياحية في الدول الإسكندنافية.

وقد افتتح الجناح المصري السفير محمد منير لطفي سفير مصر لدى الدنمارك، بحضور وفد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والذي ضم الدكتور محمد عطا عضو الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي للهيئة، وعبدالحميد لاشين عضو الإدارة العامة للترويج السياحي.

كما زار الجناح المصري وفد رفيع المستوى من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدنمارك، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والمشاهير، وذلك ضمن جولة رسمية شملت عددًا من الأجنحة الدولية المتميزة، ومن بينها الجناح المصري، حيث حرصوا على استكشاف التجربة السياحية المصرية المتميزة.

وأعرب الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن تقديره لدعم السفارة المصرية في الدنمارك، مشيرًا إلى أنه في ضوء شغف السائحين الدنماركيين بعلم المصريات، فإن مصر تُعد أهم مقصد ثقافي بالنسبة لهم، كما أنها من أقرب المقاصد السياحية الشتوية، لا سيما لمحبي رياضة الجولف.

وأشار إسماعيل عامر، مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة إلى أن المشاركة المصرية في المعرض دُعمت بحملة دعائية كبرى في أهم مواقع المعرض، تضمنت لوحات إعلانية عن أبرز التجارب السياحية بالمقصد المصري، وذلك بهدف تعريف زائري المعرض بالمقصد المصري بشكل أكبر، بما يسهم في تعزيز معدلات النمو التي تحققت من هذا السوق السياحي خلال العام الماضي.

وشهد الجناح المصري إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من زائري المعرض، بما يعكس اهتمام السائحين الدنماركيين بالمقصد السياحي المصري، ويؤكد أن الحضارة المصرية ستظل دائمًا محط أنظار وشغف العالم.

وعلى هامش فعاليات المعرض، تم عقد لقاءات مع كبرى شركات الطيران ومنظمي الرحلات في الدنمارك، الذين أشاروا إلى زيادة الطلب على مصر خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى زيادة أعداد الرحلات الأسبوعية إلى مصر خلال الموسم القادم.

وشاركت الهيئة في المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 40 مترًا مربعًا في موقع استراتيجي، وتميز الجناح بتصميم معماري مبتكر يمزج بين الطابع الفرعوني ولمسات الحداثة، بما يعكس تنوع وروعة المقاصد السياحية، خاصة في جنوب سيناء والبحر الأحمر.

كما شهد الجناح تنظيم سلسلة من الفعاليات التفاعلية التي صُممت خصيصًا لمحاكاة الأجواء المصرية الساحرة، مما أضفى روحًا حيوية على المشاركة المصرية، إلى جانب تقديم مجموعة من الأطعمة المصرية التقليدية والحلويات الشرقية التي تعكس ثراء المطبخ المصري وتفرده كجزء أصيل من الهوية الثقافية.

وشارك في المعرض هذا العام 1021 عارضًا و30 مكتب تمثيل سياحي رسمي من أبرز المقاصد السياحية حول العالم.

