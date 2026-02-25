إعلان

مجلس الوزراء يوافق على ترميم واستغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات

كتب : أحمد جمعة

04:42 م 25/02/2026

مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على تعاقد وزارة السياحة والآثار مع احدى الشركات المتخصصة، لترميم واستغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية.

وبحسب بيان رسمي، يهدف المشروع إلى الحفاظ على القيمة الأثرية والفنية لمبني الاستراحة، على أن يتم استغلالها كمركز لعرض الأعمال الفنية والتحف العالمية والمحلية بالتعاون مع صالات العرض والمعارض الدولية، وذلك بما له أثر إيجابي على المنطقة وسمعة الدولة بالإضافة إلى وضعها على خريطة المعارف الفنية العالمية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تشكيل اللجنة المؤقتة المختصة بمباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين المنشأة بقانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2024.

وتتولي اللجنة وفقاً لنص مشروع القرار، فتح باب القيد والتحقق من استيفاء شروط العضوية المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 2024، هذا إلى جانب إعداد لائحة داخلية تنظم أسلوب عمل اللجنة وإجراءات انعقادها واتخاذ قراراتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استراحة الملك فاروق وزارة السياحة والآثار منطقة الأهرامات ترميم آثار قرارات مجلس الوزراء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار حكومي بشأن منصة "سويف أسيس" لامتحانات أولى وثانية ثانوي
مدارس

قرار حكومي بشأن منصة "سويف أسيس" لامتحانات أولى وثانية ثانوي

الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وإسبانيا
أخبار مصر

الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وإسبانيا
كنز على سفرتك.. 6 أطعمة ومشروبات تحميك من سرطان القولون
سفرة رمضان

كنز على سفرتك.. 6 أطعمة ومشروبات تحميك من سرطان القولون
محامي فرد الأمن يطالب بتعويض 5 ملايين لكل ضحية وتغطية تلفيات الشركة 
حوادث وقضايا

محامي فرد الأمن يطالب بتعويض 5 ملايين لكل ضحية وتغطية تلفيات الشركة 
"أزمة مراحيض" تضرب أقوى حاملة طائرات أمريكية في البحر المتوسط
شئون عربية و دولية

"أزمة مراحيض" تضرب أقوى حاملة طائرات أمريكية في البحر المتوسط

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر يناهز 98 عامًا
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة