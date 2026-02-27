إعلان

رئيس الإكوادور: كولومبيا"أسوأ شريك تجاري"

كتب : مصراوي

09:56 م 27/02/2026

الإكوادور

(أ ب)

وصف رئيس الإكوادور، دانييل نوبوا، اليوم الجمعة، إن جارته كولومبيا بأنها أسوأ شريك تجاري، بينما دافع عن زيادة التعريفات على الواردات الكولومبية في تصعيد للحرب التجارية بين الدولتين الواقعتين في أمريكا الجنوبية.

وتأتي تعليقات نوبوا التي أدلي بها لمحطة إذاعية، في أعقاب خلاف بين البلدين حول التجارة والأمن على طول الحدود المشتركة بينهما.

وقال نوبوا:" إن كولومبيا، هي أسوأ شريك تجاري في العالم، قياسا بالنسبة المئوية" مشيرا إلى أن العجز التجاري للإكوادور مع جارتها بلغ 1.1 مليار دولار.

وبدأ التوتر بين البلدين في يناير الماضي، عندما أعلن رئيس الإكوادور، وهو محافظ يسعى إلى تعميق علاقاته مع الإدارة الأمريكية، فرض تعريفة جمركية بنسبة 30% على الواردات من كولومبيا.

وردت كولومبيا بفرض تعريفة جمركية بنسبة 30% على عشرات من السلع الإكوادورية، ومن بينها الأرز وقطع غيار السيارات، وقالت إنها سوف توقف بيع الكهرباء للإكوادور.

الإكوادور كولومبيا شريك تجاري دانييل نوبوا

