تداولت العديد من الصفحات عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنباءً بشأن دراسة وزارة السياحة والآثار فتح تراخيص جديدة لشركات السياحة للعمل في مصر، زعمًا منهم أن هذا القرار يأتي بهدف دعم الدولة في جذب 30 مليون سائح سنويًا بدءًا من عام 2028.

مصدر بشركات السياحة يكشف حقيقة فتح تراخيص شركات السياحة في مصر

وقال مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار، إنه حتى الآن لا توجد أي مقترحات من "الوزارة" بشأن فتح تراخيص جديدة لشركات السياحة، مشددًا على أن الأمر ليس سهلاً.

وأضاف "المصدر" في تصريحات لمصراوي، أن قرار وقف التراخيص سابقًا جاء بسبب كثرة عدد الشركات السياحية، وكان من الضروري التوقف لحين صدور إشعار آخر من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قال إن وقف تراخيص شركات السياحة سابقًا جاء لضمان وضوح المعايير وتنظيم القطاع، بعد ظهور شركات تركز على القدرة المالية فقط دون خبرة نوعية، ما أثر على جودة الخدمات السياحية.

وأوضح المصدر المطلع، أن الوزارة تهدف لدخول شركات تمتلك الفكر والابتكار، ولن تُصدر تراخيص جديدة إلا بعد وضع إطار تنظيمي متكامل يضمن النوعية وليس الكم.

