كتب – أحمد العش:

أجرى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للاطمئنان على صحته عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الأخيرة.

تفاصيل الحالة الصحية لشيخ الأزهر الشريف

وأعرب "البابا" خلال الاتصال، عن خالص تمنياته للإمام الأكبر بتمام الشفاء وسرعة التعافي، مؤكدًا تقديره الكبير لشخصه ولدوره الوطني والديني في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

وعبّر الإمام الأكبر من جانبه، عن شكره وامتنانه للبابا تواضروس الثاني على هذه اللفتة الأخوية وحرصه على الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا عمق العلاقات الطيبة التي تجمع بين المؤسستين الدينيتين الكبيرتين في مصر.

ويأتي هذا الاتصال في إطار العلاقات التاريخية التي تربط بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأزهر الشريف، والتي تعكس روح المحبة والتعاون المشترك بين رموز العمل الديني في مصر، خاصة في القضايا الوطنية والإنسانية.

وتحظى المواقف المتبادلة بين البابا تواضروس والإمام الأكبر بتقدير واسع، نظرًا لما تمثله من رسالة طمأنة للمجتمع، تؤكد وحدة الصف الوطني وتعزز قيم التعايش والسلام.

متى تعرض شيخ الأزهر لوعكة صحية؟

ويُذكر أن الإمام الأكبر كان قد تعرض مؤخرًا لوعكة صحية استدعت المتابعة الطبية، وسط دعوات واسعة من مختلف الأوساط الدينية والرسمية والشعبية له بالشفاء العاجل.

اقرأ أيضًا:

بعد تعرضه لوعكة.. أمين كبار العلماء يكشف الحالة الصحية لشيخ الأزهر



اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر



