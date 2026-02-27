أكد المهندس صلاح دياب رئيس مجلس إدارة ومجموعة شركات بيكو، أن سر نجاحه لا يكمن في الحظ أو حتى في المجهود وحده، بل في المحاولة المستمرة التي لا تتوقف، موضحًا أن الحظ يمر على الجميع، لكن الفارق الحقيقي يكمن في القدرة على تحويله إلى فرصة حقيقية.

وقال صلاح دياب خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار" إن النجاح لا يتحقق بالانتظار، وإنما بالفعل والمبادرة، قائلاً بالعامية القريبة من القلب: "الموضوع مش مستني حظ يقع من السما، الموضوع إنك تمسكي اللحظة وتشتغلي عليها".

وأوضح أنه يعتبر نفسه من "نادي الملياردرات" فعلاً، لكن بصورة مختلفة، قائلاً: "أنا أعتبر من نادي الملياردرات فعلاً، بس المليار بتاعتي ديون، أنا عندي مليار جنيه أو مليار دولار مديونية"، مشيرًا إلى أنه بدأ من الصفر دون ميراث أو رأس مال، وأول قرض كان من البنك الأهلي بـ10 آلاف جنيه.

وتابع أن حجم الاقتراض كان يتزايد مع التوسع في المشروعات الكبرى مثل "نيو جيزة"، قائلًا: "شوفي اقترضنا قد إيه عشان نقيمه"، مشيرًا إلى أن التوسع والنمو يتطلبان جرأة محسوبة وقدرة على إدارة الديون بوعي ومسؤولية.

وأكد صلاح دياب أنه لا ينظر إلى مشروعاته على أن فيها "جوهرة تاج" واحدة: "التاج فيه 50 جوهرة، كلهم زي بعض، أنا ماعنديش الحكاية دي"، مشددًا على أن النجاح يأتي من المحاولة الدؤوبة والمبادرة في كل فرصة، وليس من الحظ أو الانتظار، داعيًا إلى اغتنام اللحظات وتحويلها إلى إنجازات حقيقية.