أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً السبت 28 فبراير 2026، العاشر من رمضان.

وتوقعت الهيئة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مشيرة إلى أنه سيسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلاً كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه ستكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة إلى التاسعة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، كما سيوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت الهيئة أنه سيكون هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، موضحه أنه سيكون هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مشددة على أنه يتم إصدار هذا التنبؤ من خلال دراسة أحدث إصدارات خرائط الطقس ويتم التحديث في حالة حدوث أي تغيير.

