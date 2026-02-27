إعلان

نقيب الزراعيين: المهندس المشطوب مقيد بالنقابة ضمن فئة "ذوي الاحتياجات الخاصة"

كتب : عمرو صالح

10:19 م 27/02/2026

الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين

أعلن الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، شطب أحمد عادل سلامة إبراهيم "مهندس زراعى" من سجلات نقابة الزراعيين بعد قيامه برفع ملصق للعلم الإسرائيلي على سيارته بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، مما تسبب فى حالة غضب شديدة لأهالى المنطقة، والذين اعتدوا عليه بالضرب وتمكنت الشرطة من القبض عليه، وتجري تحقيقات لمعرفة أبعاد القضية.

وأوضح خليفة في بيان له، أن هذا الإجراء يأتي فى تحرك سريع وعاجل لحسم موقفه من هذه المخالفة، وأن المدعو أحمد عادل التحق بنقابة الزراعيين عقب تخرجه من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام ٢٠١٩، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، والتي بدأت بإحالته إلى التحقيق، وانتهت بشطب عضويته بعد ثبوت مخالفته للوائح والقوانين المنظمة لعمل النقابة خاصة أن جميع بيانات العضو ومستنداته محفوظة ومدققة ضمن قاعدة البيانات الإلكترونية للنقابة، وتشمل أوراق التخرج، ومستندات القيد، والاشتراك في منظومة الرعاية الصحية، ويتم تحديثها بشكل دوري.

وأضاف خليفة أن المهندس المشطوب مقيد بالنقابة ضمن فئة "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وذلك بناءً على المستندات التي تقدم بها وقت القيد حيث قدم في ذلك الوقت "كارت الرعاية المتكاملة"، وهو ما أتاح له الاستفادة من خصم 50% على قيمة اشتراك العضوية، وفقًا للوائح المعمول بها آنذاك.

