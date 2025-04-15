محافظ القاهرة عن موقف السلام النموذجي: فرصة للسائقين لتوفيق أوضاعهم

كتب- محمد نصار:

واصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، متابعته اليومية لأعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بموقف السلام النموذجي الجديد بعد نقل الباعة لأماكنهم الجديدة داخله، وإزالة الإشغالات.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بدأت في إقامة مشتل على مساحة 750 مترا بميدان السادات محاط بسور غير حاجب للرؤية للحفاظ عليه أمام موقف السلام النموذجي الجديد، كما بدأت مديرية الطرق والنقل في طلاء جسم نفق السلام مع رفع كفاءة الإنارة به.

وأكد محافظ القاهرة، أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطىء في محيط موقف السلام النموذجي الجديد، وسيتم إعطاء فرصة للسائقين لتوفيق أوضاعهم.

كما أنه لن يتم السماح بعودة الإشغالات في المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين.

وأشار إلى أن ما يتم حاليًا هو مجرد إعادة تنظيم للمكان، ولن يضار منه أحد لأن الدولة وفرت البدائل الحضارية داخل موقف السلام الذي أقامته الشركة الوطنية للطرق ويضم 224 محلًا، ويسع لأكثر من 2500 سيارة.

ووجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، باستمرار تواجد شرطة المرور وفرق رفع الإشغالات بمحيط موقف السلام الجديد بعد تشغيل الموقف لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى.

رافق محافظ القاهرة المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء وليد أبو النصر، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وسامر المحلاوي، رئيس حي السلام أول.

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