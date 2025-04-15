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بدء الجلسة العامة للبرلمان لإلقاء بيانات الحكومة عن الموازنة

11:16 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

مجلس النواب

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كتب - نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، صباح الثلاثاء، الجلسة العامة للمجلس والتى من المقرر أن تشهد إلقاء بيانين لوزير المالية، ووزير التخطيط حول مشروع الموازنة العامة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد


كما تشهد التصويت علي تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي، 2023/2024.

يأتي ذلك بعدما شهدت الجلسات العامة للمجلس خلال اليومين الماضيين، استعراض تقرير اللجنة ومناقشات النواب بشأنه مع تعقيب الحكومة وإعلانها الالتزام بتوصيات المجلس.

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مجلس النواب الحكومة الدكتور حنفي جبالي
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