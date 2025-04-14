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السيسي يصل الكويت بعد ختام زيارته في قطر

04:46 م الإثنين 14 أبريل 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلى دولة الكويت في إطار جولته الخليجية التي يُقوم بها.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، فور وصوله، الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وعدد من كبار المسؤولين في دولة الكويت.

يأتي ذلك بعد انتهاء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة القطرية الدوحة، والتي التقى خلالها الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال القطري.

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