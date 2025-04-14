السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بين إيتاي البارود والسادات اعتبارًا من السبت 19 أبريل

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل قطارين بين إيتاي البارود والسادات والعكس كخدمة جديدة اعتبارًا من السبت الموافق 19/4/2025.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إنها قررت تشغيل قطار (708/709 إيتاي البارود/ السادات - تحيا مصر)، ويقوم من محطة إيتاي البارود الساعة 05:45 ويصل محطة السادات الساعة 07:50 طبقًا للجدول المرفق.

كما قررت الهيئة، تشغيل قطار (699/700 السادات/ إيتاي البارود - تحيا مصر)، حيث يقوم من محطة السادات الساعة 16:50 ويصل محطة إيتاي البارود الساعة 18:55 طبقًا للجدول المرفق.

ويترتب على ما سبق تعديل جدول مسير قطار 787 بشتيل/ السادات يقوم من محطة بشتيل الساعة 06:30 ويصل محطة السادات الساعة 09:10 طبقًا للجدول المرفق، مع استمرار جدول مسير قطار 788 السادات/ بشتيل كجدوله الحالي.

جدير بالذكر أن وزارة النقل نفذت وصلة خط سكة حديد تمتد بين السادات وكفر داوود بطول 35 كم لربط الميناء الجاف والمنطقة الصناعية بالسادات في إطار توجيهات القيادة السياسية، بإنشاء وصلات وخطوط سكك حديدية لربط المجتمعات العمرانية الجديدة بشبكة السكك الحديدية، لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع.

وأكدت الهيئة، أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة جمهور الركاب، حيث تمتاز هذه القطارات بأنها أرخص وأسرع مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى بما يساهم في خدمة عدد كبير من جمهور الركاب.

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