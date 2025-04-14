"النقل": افتتاح مبنى الجمارك بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، افتتاح مبنى لجان الفحص المشترك (مبنى الجمارك) في محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وذلك في إطار توجيهات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتعزيز كفاءة العمليات الجمركية واللوجستية، وتقديم خدمات متميزة بالمحطة؛ بما يساهم في تعزيز مكانتها كواحدة من أهم المشروعات القومية في مجال النقل البحري بمصر.

وقام بافتتاح المبنى اللواء أحمد أحمد حواش رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بحضور اللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والدكتور أحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي الجهات المساهمة، وعدد من ممثلي الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية.

وذكرت وزارة النقل، في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة تأتي بعد النجاح في الانتهاء من الأعمال التنفيذية لتوسعة مبنى الفحص المشترك بمساحة 320 مترًا مربعًا، حيث تم تقسيم المبنى لاستيعاب جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الفحص والكشف والمعاينة، والجهات الرقابية، وسلامة الغذاء، والصادرات والواردات، وغيرها من الجهات الأخرى.

وأضافت أن المبنى يضم 14 نافذة للتعامل المباشر مع المستخلصين، إلى جانب أماكن انتظار داخلية تسع لأكثر من 40 فردًا وأماكن انتظار خارجية لأكثر من 20 فردًا. بالإضافة إلى 4 نوافذ تطل مباشرة على ساحة الفحص بالمحطة، مشيرة إلى أن المبنى يتميز بنظام الاستدعاء الآلي الذي يسمح بتنظيم وسهولة الحركة للأفراد.

وأوضحت الوزارة أن افتتاح مبنى الفحص المشترك بالمحطة يساهم في تمكين المحطة من التعامل مع كميات أكبر من البضائع وتحسين الكفاءة عن طريق تسريع عمليات الفحص والتخليص الجمركي، وتوفير مقر لجهات العرض المختلفة، مما يمنح المحطة ميزة تنافسية ويقلل من فترة انتظار الحاويات، بالإضافة إلى توفير مرافق أفضل للشركات والشاحنات والمتعاملين مع الجمارك ودعم التوسع التجاري، خاصة مع الزيادة المتوقعة في حركة التجارة العالمية والتطورات في صناعة الشحن، وكذلك المساهمة في جعل العمليات الجمركية أكثر مرونة وكفاءة، مما ينعكس إيجابًا على أداء المحطة وكفاءتها.

وأشارت وزارة النقل إلى أن هذه الخطوة تدعم حركة الصادرات والواردات، مع قيام المحطة خلال الفترة الماضية بالتشغيل التجريبي لمحطة شحن القطارات بالحاويات RAILWAY CONTAINER STATION – RCS))، والتي تم إنشاؤها وتنفيذها في إطار إستراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، لربط المواني البحرية بالمواني الجافة والبرية بالمناطق الحدودية ومناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، من خلال شبكة السكك الحديدية، لجعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ولتعزيز وتطوير النقل متعدد الوسائط بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية لتعظيم حجم التداول، وذلك مع توالي حركة نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية بين ميناء أكتوبر الجاف ومحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.