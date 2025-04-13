رئيس مجلس النواب يعلن قواعد مناقشة الحساب الختامي للموازنة
كتب - نشأت على:
حدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عددًا من القواعد الواجب اتباعها خلال جلسة مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024.
وقال جبالي إن أول تلك القواعد هي تقديم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضًا موجزًا للتقرير العام بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.
وأضاف، ثم يتحدث ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات لإبداء ملاحظات الجهاز على الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية، ثم تعقيب وزير المالية، ثم البدء في المناقشة.
وتابع، يُحدد وقت لكل متحدث: 3 دقائق لكل من ممثلي الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، ودقيقتين لكل عضو.
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