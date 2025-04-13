إعلان

رئيس مجلس النواب يعلن قواعد مناقشة الحساب الختامي للموازنة

01:06 م الأحد 13 أبريل 2025

المستشار حنفي جبالي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نشأت على:

حدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عددًا من القواعد الواجب اتباعها خلال جلسة مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024.

وقال جبالي إن أول تلك القواعد هي تقديم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضًا موجزًا للتقرير العام بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.

وأضاف، ثم يتحدث ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات لإبداء ملاحظات الجهاز على الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية، ثم تعقيب وزير المالية، ثم البدء في المناقشة.

وتابع، يُحدد وقت لكل متحدث: 3 دقائق لكل من ممثلي الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، ودقيقتين لكل عضو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حنفي جبالي مجلس النواب الموازنة العامة للدولة الجهاز المركزي للمحاسبات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم
"هوشعنا" تدوي في الكنائس.. أسرار سعف النخيل ومظاهر احتفال الأقباط بـ "أحد الشعانين" -صور وفيديو