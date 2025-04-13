رئيس مجلس النواب يعلن قواعد مناقشة الحساب الختامي للموازنة

كتب - نشأت على:

حدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عددًا من القواعد الواجب اتباعها خلال جلسة مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024.

وقال جبالي إن أول تلك القواعد هي تقديم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضًا موجزًا للتقرير العام بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.

وأضاف، ثم يتحدث ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات لإبداء ملاحظات الجهاز على الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية، ثم تعقيب وزير المالية، ثم البدء في المناقشة.

وتابع، يُحدد وقت لكل متحدث: 3 دقائق لكل من ممثلي الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، ودقيقتين لكل عضو.