صور.. نائب رئيس أمانة المراكز المتخصصة يزور مستشفى كوم حمادة بشكل مفاجئ

كتب- أحمد جمعة:

أجرى الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، زيارة مفاجئة لمستشفى كوم حمادة التخصصي؛ للتأكد من حسن سير العمل وتلقي المرضى الرعاية الطبية الكاملة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالمرور الدوري على المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة للتأكد من مستوى تقديم الخدمات الطبية وتلقي المرضى الرعاية الطبية الكاملة طبقاً لمعايير الجودة لتقديم خدمة طبية متميزة.

وتفقد "رزق"، أقسام الرعايات، الأقسام الداخلية، العيادات الخارجية والأسنان، كما تم تفقد وحدة الغسيل الكلوي، الحضانات، الأشعة، الطوارئ، والمعمل.

كما تم سؤال المرضى عن مدى رضاهم عن الخدمة الطبية والتأكد من تواجد جميع الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية، وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة الطبية قد تؤثر على سير العمل.

وتابع "رزق"، إجراءات تفعيل الرعاية المركزة للأطفال، كما جرى التنبيه بضرورة التزام العاملين بالزي الرسمي، وضرورة وضع جداول تواجد الأطباء المعتمدة بمكان بارز بجميع الأقسام الطبية بالمستشفى.

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