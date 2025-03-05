مدبولي: خطة واضحة لزيادة موارد العملة الصعبة وترشيد الاستهلاك دون المساس بحركة السوق

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسير وفق خطة واضحة تهدف إلى زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، بالتوازي مع ترشيد الاستخدامات، دون التأثير على حركة السوق أو النشاط الاقتصادي، مشددًا على دعم القطاع الخاص وعدم فرض أي قيود تحد من نموه.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أن استمرار تنفيذ هذه الخطة سيؤدي إلى تحقيق فوائض مالية ضرورية تفوق حجم الاستخدامات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه رغم التذبذب في المؤشرات الاقتصادية، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة حالة من التوازن، على الرغم من تأثر إيرادات قناة السويس بشدة بسبب الوضع الجغرافي الحالي.

وأوضح " مدبولي" أنه في حال التوصل إلى حل لأزمة غزة ووقف إطلاق النار، وعودة الاستقرار للأسواق العالمية، فمن المتوقع أن تعود إيرادات قناة السويس تدريجيًا إلى مستوياتها الطبيعية اعتبارًا من أبريل المقبل، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري واستقرار الموارد المالية.

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