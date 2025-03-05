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7 مارس.. موعد انعقاد الجمعية العادية لنقابة المهندسين

04:10 م الأربعاء 05 مارس 2025

النقابة العامة للمهندسين

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن عقد جمعيتها العمومية العادية يوم الجمعة الموافق ٧ مارس ٢٠٢٥، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمركز المؤتمرات الدولي في مدينة نصر.

والحضور متاح للمهندسين المقيدين بالنقابة الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية، حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة، وفقًا لأحكام المادة رقم (١٣) من قانون النقابة.

وتيسيرًا على المهندسين، أعلنت النقابة أنه سيتم إتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية لتسديد اشتراكاتهم حتى صباح يوم انعقاد الجمعية.

وأوضحت النقابة أن انعقاد الجمعية العمومية لن يكون صحيحًا إلا بحضور رُبع الأعضاء على الأقل. وفي حال عدم اكتمال هذا العدد، سيتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، مع تكرار الانعقاد حتى يكتمل النصاب القانوني. ويكون اجتماع الجمعية العمومية الثاني صحيحًا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل، وإلَّا تأجل الاجتماع لمدة أسبوعين، وتُكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، ولا يجوز للجمعية أن تنظر في غير المسائل المدرجة على جدول أعمالها.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الآتي:

١. إلقاء الكلمة الافتتاحية والترحيب بأعضاء الجمعية العمومية.

٢. استعراض ميزانيات النقابة العامة للعام المالي ٢٠٢٤، بالإضافة إلى موازنة النقابة لعام ٢٠٢٥، وذلك بواسطة أمين الصندوق.

٣. عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ميزانيات النقابة العامة للعام المالي ٢٠٢٤.

٤. عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيات النقابة للعام المالي ٢٠٢٤.

٥. اعتماد ميزانيات النقابة عن عام ٢٠٢٤.

٦. اعتماد الموازنات التقديرية لعام ٢٠٢٥.

٧. تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.

٨. النظر في الاقتراحات المقدَّمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

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النقابة العامة للمهندسين الجمعية العادية لنقابة المهندسين
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