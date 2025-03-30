نشرة التوك شو.. التنمية المحلية تعلن استعدادات المحافظات لاستقبال عيد الفطر

كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من الفيديوهات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي يتبنى فيها شخص استخدام صوته وفيديوهاته للترويج لمرهم يزعم أنه يساعد في التخسيس، مردفًا: "إن شاء الله هزوره قريب".

وقال حسام موافي، خلال برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، إن العلم لم يتوصل بعد إلى السبب الرئيسي للسمنة وما إذا كانت مكتسبة أم وراثية، مشيرًا إلى أن السمنة لا تزال بلا حل نهائي، كما أن السبب الرئيسي في زيادة الوزن هو النظام الغذائي، خاصة وأن الأطعمة الغنية تزيد من فرص الإصابة بالسمنة.

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أنَّ عيد الفطر المبارك هو جائزة إلهية ومنحة ربانية يمنحها الله لعباده بعد شهر كامل من الصيام والقيام، وهو فرصة عظيمة لتعزيز قيم التسامح وصِلة الأرحام ونشر المحبة بين الناس، مشيرًا إلى أنَّ العيد في الإسلام ليس مجرد احتفال عابر، بل هو تجسيد لمبادئ التكافل والرحمة التي يدعو إليها الدين الحنيف، ومظهر من مظاهر الفرح المشروع الذي يوازن بين العبادة والسعادة.

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- في حديثه الرمضاني على قناتَي DMC والناس الفضائيتينِ، أن القرآن الكريم ليس مجرد كتاب يتلى في المناسبات والأفراح والمآتم، بل هو منهج حياة شامل، وروح تُبعث في القلوب، وهداية تضيء دروب الإنسان في كل خطوة من خطوات حياته.

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وازرة التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية، أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المحافظات المصرية استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك

خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أوضح قاسم، أن المحافظات قامت بتشغيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة سير الأوضاع خلال العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وكافة الجهات المعنية، كما تم التأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة العيد، ورفع كفاءة الإنارة، ومنع أي توصيلات كهربائية مكشوفة للحفاظ على سلامة المواطنين.

تحدث الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عن السنن المستحبة في يوم العيد، ومنها الاغتسال، ولبس أجمل الثياب، والتطيب، وأداء صلاة العيد في المصلى، وتبادل التهاني بين المسلمين، موضحًا أن هذه السنن تعكس جمال الإسلام الذي يجمع بين الروحانية والفرح المشروع.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج اسأل المفتي على قناة صدى البلد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يكون العيد مناسبة لإدخال السرور على الناس، وخاصة الأطفال والنساء، مستشهدًا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها عن احتفال النبي صلى الله عليه وسلم بالعيد، عندما دخل عليها ورأى جاريتين تغنيان في يوم العيد، فقال: "دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد".

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز عن اللحظة التي غيّرت مسار حياتها وجعلتها تختار طريق التمثيل، مؤكدة أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان له تأثير كبير على هذا القرار.

وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها تحتفظ بصورة عبد الناصر في منزلها حتى اليوم، اعتزازًا وتقديرًا له، لأنه كان السبب غير المباشر في احترافها التمثيل.