أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد بينما تكون الأجواء باردة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديدة البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت إلى وجود فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح وخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء تمتد خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

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