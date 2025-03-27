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ارتفاع الحرارة ورياح محملة بالأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

11:44 ص الخميس 27 مارس 2025
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كتب - أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الهيئة، نشاط حركة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تمتد إلى المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون مائل للحرارة إلي حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء مشيرة إلى وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة العظمي غداً الجمعة

- القاهرة الكبرى: 33 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية : 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 34 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 36 درجة مئوية.

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