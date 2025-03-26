زيادة دعم "تكافل وكرامة" بنسبة 35٪ ليصل إلى 54 مليار جنيه

كتب - محمد سامي:

أعلنت وزارة المالية عن زيادة ميزانية معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بنسبة 35٪، ليصل إجمالي المخصصات إلى 54 مليار جنيه، كما سيتم رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ اعتبارًا من أبريل المقبل.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وتهدف الموازنة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، وخفض الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.