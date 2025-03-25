متحدث "الوزراء": إجراءات لتعجيل دورة الإنتاج بقطاع الملابس الجاهزة لزيادة صادراتها

القاهرة - أ ش أ

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تتخذ إجراءات لتعجيل دورة الإنتاج والتصدير، وخاصة في قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه أحد القطاعات الواعدة التي يمكن زيادة صادراتها إلى 11.5 مليار دولار خلال 6 سنوات المقبلة.

وأشار الحمصاني - في مداخلة مع قناة (إكسترا نيوز)، اليوم، إلى أنه كانت هناك بعض الطلبات خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية المرفقة في بعض المناطق، وخاصة المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا، مضيفا أن هذا الطلب يأتي في إطار الحرص على بدء إنشاء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج والصادرات المصرية، وأيضا للعمل على تنمية محافظات الصعيد، مما يوفر فرص عمل وتطوير القطاع.

وأوضح أن هناك توجها حكوميا خلال الفترة الماضية للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية والمهنية، مثل صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه من الممكن قيام إحدى الشركات أو المستثمرين العاملين في هذا المجال بإدارة وتشغيل المدرسة وتوفير العمالة المتخصصة لهذا القطاع، مما يضمن توفير فرص للعمالة المدربة وحصولهم على أعلى تدريب من قبل الشركات العاملة في هذا القطاع، مما يعمل على رفع كفاءة تلك المدارس مقارنة بالوضع الحالي.

ولفت إلى أن مصر لديها قدرة كبيرة في تطوير مجال صناعة الدواء وخاصة أكثر من 95% لاحتياجات السوق المحلي يتم تصنيعه في مصر، منوها بأنه خلال اجتماع الوزراء أمس كانت هناك طلبات لتسعير الدواء العادل والمرن وهو ما تقوم به هيئة الدواء خلال الفترة الماضية، وقال إن هناك طلبات لإطلاق خطوط جديدة وكانت هناك طلبات متعلقة بنقل الخبرات والتدريب عقب التوصيات على أنه سيتم متابعتها.

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