التنمية المحلية: بدء العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء في 16 محافظة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمناطق المتناثرة القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى في 16 محافظة، بعد مراجعتها فنيًا من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني والموافقة عليها من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضافت الوزيرة أنه تم رفع هذه المناطق على المنظومة الإلكترونية للتصالح على مخالفات البناء، مما يتيح للمواطنين استكمال إجراءات التصالح وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

المحافظات التي تم اعتمادها وبدء العمل بها:

الإسماعيلية

سوهاج

دمياط

الأقصر

كفر الشيخ

أسوان

القليوبية

الغربية

المنوفية

السويس

الفيوم

بني سويف

الإسكندرية

مطروح

البحيرة

الوادي الجديد

جهود الحكومة في استكمال ملفات التصالح

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، أن الحكومة مستمرة في اعتماد باقي الكتل المتناثرة في المحافظات الأخرى خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وهيئة التخطيط العمراني.

كما أكدت أن الدولة حريصة على إنهاء جميع ملفات التصالح، سواء وفقًا للقانون الجديد أو القديم، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تُتابع يوميًا، إلى جانب جولات ميدانية للمراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل وحل أي مشكلات تواجه المواطنين.

تيسيرات للمواطنين في إجراءات التصالح

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح، كما قامت بالتواصل مع أصحاب طلبات التصالح القديمة من خلال رسائل نصية، ومكالمات هاتفية، وخطابات مسجلة، لحثهم على استكمال الإجراءات قبل رفض الطلبات.

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