توجيه من "سلامة الغذاء" قبل عيد الفطر المبارك: حملات مكثفة بجميع المحافظات

كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الحادي عشر لعام 2025، عن الفترة من 15 إلى 21 مارس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 65 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 13 مصنعًا على مستوى الجمهورية.

ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وجه الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء جميع مديري فروع الهيئة بتشديد الرقابة المحكمة على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 53 زيارة، وتم تسجيل 3 منشآت، وجارٍ إدراج منشأتين بالقائمة المعتمدة، كما أصدرت الإدارة 3821 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1764 شركة مصدرة.

ووفقًا لتقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 5320 رسالة، بإجمالي نحو 280 ألف طن، بزيادة 60 ألف طن عن الأسبوع الأسبق، لصالح 1545 شركة مصدرة، وشملت الصادرات 580 صنفًا من الخضراوات والفواكه والدقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وما زالت البطاطس تتصدر قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 57 ألف طن، تليها الخضراوات المشكلة المجمدة والفاصوليا بأنواعها، بإجمالي 8 آلاف طن لكل منهما، ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 72 صنفًا، بكمية بلغت نحو 100 ألف طن.

كما تصدّرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 65 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 18 ألف طن، ثم الفواكه المتنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 34 صنفًا، بكمية بلغت نحو 86 ألف طن.

وكانت السعودية، والسودان، وروسيا، وهولندا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي، من إجمالي 186 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي 800 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 730 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 720 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 1025 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1850 رسالة بنحو 334 ألف طن لعدد 853 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 240 صنف من قمح، زيوت متنوعة وفول الصويا ، ومثلت أوكرانيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها رومانيا، روسيا وأمريكا.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 568 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 340 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 280 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 45 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 1363 منشأة، كما أصدرت الهيئة 812 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة ، والتحفظ على 151 رسالة غذائية واردة خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 15 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الفيوم، القليوبية والإسماعيلية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 67 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الأقصر وأسوان.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الدقهلية، القليوبية وقنا.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 432 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 16 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 58 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 21 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما نفذت الإدارة حملات على بعض المجازر في بعض أحياء محافظات الجيزة، الاسماعيلية والقليوبية وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء وإنتاج غذاء آمن.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 14 مأمورية رقابية على المنشآت الخاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف وغيرها، في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية وبور سعيد، وقد تم تسجيل عدد 7 منشآت جديدة ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 633 منشأة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 26 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 42 مراكب/ سفن الصيد ، وتجديد تسجيل 2 مصنع أسماك بحرية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 18 حملة تفتيشية موسعة على 110 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن دواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 300 كجم لحوم منتهية الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 9 منشآت غذائية.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن ونصف (مخبوزات، ألبان، عطارة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 14 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 74 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، دكرنس، طلخا، السنبلاوين، سندوب، المنصورة)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى يبدو عليها تغير في الخواص الطبيعية.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ويبدو عليها علامات الفساد، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 4 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 31 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 1 محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الوادي الجديد 4 حملات تفتيشية على عدد 12 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.