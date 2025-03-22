الرئيس السيسي: سعدت باستقبال أخي الشيخ محمد بن زايد في بلده الثاني مصر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته اليوم باستقبال أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بلده الثاني مصر، حيث تباحثا بشأن سبل تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتشاورنا بشأن مختلف القضايا الإقليمية.

وكتب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "تاريخ طويل من علاقات الأخوة بين مصر والإمارات العربية المتحدة .. يكلله التزام قيادتي البلدين بالتنسيق المستمر و التشاور الأمين من أجل مستقبل مشرق للشعبين الشقيقين".