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اليوم.. "مدبولي" يترأس الاجتماع الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي

09:00 ص الأربعاء 19 مارس 2025

اجتماع مجلس الوزراء

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القاهرة - مصراوي:
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي؛ لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيا بحضور وسائل الإعلام عقب الاجتماع الأسبوعي؛ لاستعراض أبرز القرارات والرد على التساؤلات المثارة.

ويستعرض وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي، تفاصيل ما تم تنفيذه من حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة
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