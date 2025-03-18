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"الجبهة الوطنية": إعلان أسماء أمناء المحافظات خلال أيام

08:48 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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    حزب الجبهة الوطنية
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    حزب الجبهة الوطنية
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    حزب الجبهة الوطنية
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كتب - عمرو صالح:
أعلن الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن لجنة اختيار أمناء المحافظات تواصل اجتماعاتها المكثفة، تمهيدًا للإعلان عن التشكيلات الجديدة خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لبيان الحزب، كلّف "الجزار" الأمانات النوعية بإعداد رؤية متكاملة حول الملفات والقضايا الملحة التي تهم المواطنين، على أن يتم تقديمها إلى الأمانة العامة للحزب لإقرارها.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة التأسيسية وأمناء الأمانات النوعية، بحضور السيد القصير، الأمين العام للحزب، والدكتور عبد المنعم سعيد، المستشار السياسي لرئيس الحزب.

وشدد رئيس الحزب على أهمية البدء في خطة ميدانية للنزول إلى المحافظات والتفاعل المباشر مع الجماهير لمناقشة مشكلاتهم وقضاياهم وطموحاتهم.

كما ناقش الاجتماع البرنامج السياسي للحزب وأيديولوجيته الانتخابية، في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تم الاتفاق على تبني برنامج انتخابي يعكس تطلعات المصريين، ويرتكز على إصلاح حقيقي يضمن تأثيرًا سريعًا وملموسًا على حياة المواطنين.

وتناول الاجتماع اختصاصات الأمانات المركزية للحزب، مع التأكيد على ضرورة وضع آليات واضحة ومحددة لعملها، بما يضمن تحقيق التكامل بين مختلف الأمانات المركزية، ويعزز دورها في تنفيذ رؤية الحزب وأهدافه الاستراتيجية.


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