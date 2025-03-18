أمطار ورياح واضطراب الملاحة..الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 23 مارس 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء انخفاض طفيف بقيم درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد انخفاض درجات الحرارة ما بين 5:3 درجات على معظم الأنحاء ونشاط لحركة الرياح واضطراب بحركة الملاحة البحرية و أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري بداية من الأربعاء 23 مارس.

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