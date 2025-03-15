حدث في 8ساعات| تسليم عقود وحدات "سكن لكل المصريين".. ووزراء يشاركون في مائدة إفطار المطرية

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها تسليم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقود وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي وزارة الإسكان.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

مصر تبحث إنشاء منصة للأقمار الصناعية من طراز "ميكروسات"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، بمقرها بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية المعامل المركزية الجديدة في تعزيز قدرات القطاع الصحي، وتوفير خدمات معملية حديثة ومتطورة بمعايير عالمية، لخدمة المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

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حسام موافي: كثرة التبول قد تكون عرضًا لمجموعة متنوعة من الأمراض

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن كثرة التبول قد تكون عرضًا لمجموعة متنوعة من الأمراض، مشيرًا إلى أن الأطباء يضعون جميع الاحتمالات الممكنة عند تشخيص المريض للوصول إلى السبب الحقيقي وراء هذه الحالة.

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التنمية المحلية تطلق جائزة "جدير" للتميز والإبداع لكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات

أعلنت وزارة التنمية المحلية، إطلاق النسخة الأولي من جائزة "جدير" اليوم السبت الموافق 15 مارس 2025 كإحدى المبادرات المهمة لدعم التميز والإبداع داخل منظومة الإدارة المحلية، تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

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رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات "سكن لكل المصريين" بالعاشر من رمضان

سلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقود وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي وزارة الإسكان.

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"الأعلى للإعلام" يستدعي إسلام صادق 17 مارس الجاري

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء المسؤول عن إدارة الصفحة المسماة "إسلام صادق" عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجلسة استماع أمام لجنة الشكاوى، يوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025.

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فتح السوق البرازيلي أمام صادرات مصر من شتلات الفراولة

أعلن الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، نجاح مصر في فتح السوق البرازيلي أمام صادراتها من شتلات الفراولة، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، لتعزيز حركة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة لدعم الاقتصاد الوطني.

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"البيئة" و"الزراعة" تبحثان الاستفادة من المخلفات الزراعية لتصنيع الأعلاف والأسمدة

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية أو الحيوانية.

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ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن ذروة الموجة الحارة وموعد تحسن الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تسجل ارتفاعًا جديدًا نتيجة التأثر بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، إلى جانب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى طقس مشمس وارتفاع ملحوظ في الحرارة خلال ساعات النهار.

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صور.. "مدبولي" يتفقد إنشاء محطة الصرف الصحي الصناعي بالعاشر من رمضان

عقب تفقده وافتتاحه لأعمال تطوير وتوسعة مصنع قنديل للصلب، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محطة الصرف الصحي الصناعي بالعاشر من رمضان؛ وذلك لتفقد سير العمل بالمشروع، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولو الوزارة.

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بالصور.. وزراء ومسؤولون يشاركون في مائدة إفطار المطرية

أقيم منذ قليل، حفل إقامة أكبر مائدة إفطار في حي المطرية، تحت شعار "مصر بخير.. الـ11 غير"، بحضور عدد من المسئولين والمشاهير.

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