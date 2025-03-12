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بيان عاجل من "السكك الحديدية" بشأن حادث قطار طنطا.. وتوجيه مهم لكامل الوزير

02:34 م الأربعاء 12 مارس 2025
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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه أثناء مسير قطار رقم 910 مكيف، القادم من الإسكندرية إلى القاهرة، حدث عند دخوله محطة طنطا، خروج جرار وعدد 4 عربات عن القضبان، دون وقوع أية إصابات أو وفيات بين الركاب.

وقالت الهيئة، في بيان عاجل لها اليوم الأربعاء، إنه على الفور تم الدفع بفرق الطوارئ والأوناش، لإعادة الجرار والـ٤ عربات على القضبان، وجار الاستعداد بالسكة الطوالي، وإعادة تشغيل الحركة.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كلًّا من المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية، بالتوجه إلى موقع الحادث، وتشكيل لجنة فنية؛ لمعرفة الأسباب التي أدت إلى خروج الجرار، والـ٤ عربات عن القضبان.

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حادث قطار طنطا هيئة السكك الحديدية كامل الوزير
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