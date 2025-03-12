تناول المسكنات في رمضان.. هيئة الدواء تكشف ضوابط الاستخدام الآمن

كتب- أحمد جمعة:

يلجأ البعض بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، إلى استخدام المسكنات للتخفيف من الصداع أو الآلام التي قد تنتج عن تغيّر مواعيد النوم والطعام.

وفي هذا السياق، أصدرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من التوصيات لضمان الاستخدام الآمن للمسكنات خلال الصيام، محذرة من الإفراط في تناولها لتجنب المشكلات الصحية.

وتشمل توصيات هيئة الدواء عند استخدام المسكنات خلال شهر رمضان:

-عدم الإسراف في استخدام المسكنات لأنها قد تؤدي لحدوث بعض الأعراض الجانبية والمشاكل الصحية مثل قرح المعدة والاعتلال الكلوي.

-عند تناول المسكنات من المهم تناول كميات كافية من الماء لتقليل حدوث مشاكل الاعتلال الكلوي.

-يُنصح بتناول أغلب أنواع المسكنات مع الطعام لتقليل حدوث قرح المعدة.

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