إعلان

تناول المسكنات في رمضان.. هيئة الدواء تكشف ضوابط الاستخدام الآمن

02:14 م الأربعاء 12 مارس 2025

هيئة الدواء المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد جمعة:

يلجأ البعض بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، إلى استخدام المسكنات للتخفيف من الصداع أو الآلام التي قد تنتج عن تغيّر مواعيد النوم والطعام.

وفي هذا السياق، أصدرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من التوصيات لضمان الاستخدام الآمن للمسكنات خلال الصيام، محذرة من الإفراط في تناولها لتجنب المشكلات الصحية.

وتشمل توصيات هيئة الدواء عند استخدام المسكنات خلال شهر رمضان:

-عدم الإسراف في استخدام المسكنات لأنها قد تؤدي لحدوث بعض الأعراض الجانبية والمشاكل الصحية مثل قرح المعدة والاعتلال الكلوي.

-عند تناول المسكنات من المهم تناول كميات كافية من الماء لتقليل حدوث مشاكل الاعتلال الكلوي.

-يُنصح بتناول أغلب أنواع المسكنات مع الطعام لتقليل حدوث قرح المعدة.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. الأرصاد تحذر المواطنين وتُعلن درجات الحرارة

"الكهرباء" تعلن حاجتها إلى عدد من الوظائف المختلفة

استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات.. توجيه مهم لوزير الري والتنفيذ قبل نهاية أبريل 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الدواء المصرية المسكنات في رمضان الصداع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

البنزين والدولار والدين.. صندوق النقد يحث مصر على تنفيذ هذه الإجراءات
"أخطر وجبة في رمضان".. حسام موافي يحذر من كارثة بعد الصيام
لماذا لم يعلن فوز الزمالك حتى الآن رغم انسحاب الأهلي؟.. رابطة الأندية توضح