"الصحة": إضافة 30 وحدة وماكينة جديدة لدعم خدمات الغسيل الكلوي في المحافظات

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن افتتاح 4 وحدات جديدة للغسيل الكلوي، إلى جانب توزيع 26 ماكينة غسيل كُلوي على عدد من المستشفيات في مختلف المحافظات، وذلك خلال شهر يناير 2025، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتسهيل حصول المرضى على الرعاية الصحية اللازمة .

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، إن الوحدات الجديدة تشمل وحدة الغسيل الكلوي في بلانة بمحافظة أسوان، ومركزين للغسيل الكلوي بمحافظة الفيوم، أحدهما في وحدة الحجر والآخر في وحدة الغرق، بالإضافة إلى وحدة متخصصة في أمراض الكلى والكبد والجهاز الهضمي بمستشفى ملوي بمحافظة المنيا.

وأضاف عبدالغفار أن الوزارة قامت بدعم المستشفيات بعدد 26 ماكينة غسيل كُلوي جديدة، ما أسهم في رفع القدرة الاستيعابية لعدد من الوحدات، منها مستشفيات أبو قير ورأس التين بمحافظة الإسكندرية، ومركزا فارسكور وعزبة البرج بمحافظة دمياط، إلى جانب مستشفيات الرحمانية المركزي وشبراخيت المركزي بمحافظة البحيرة، وقنا العام، وشبرا بمحافظة القاهرة، وشبين الكوم بمحافظة القليوبية، وهيئة قناة السويس، بالإضافة إلى مستشفيات السنبلاوين العام وميت سلسيل المركزي والمنزلة العام بمحافظة الدقهلية.

من جانبه، أشار رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي الدكتور محمد زيدان، إلى أنه تم توسعة وتجديد وحدة الغسيل الكلوي الخاصة بمرضى نقص المناعة في مستشفى حميات المنصورة، حيث جُهزت بثلاث صالات متخصصة للتعامل مع مختلف حالات نقص المناعة، إلى جانب تطوير محطة معالجة المياه الخاصة بالوحدة لضمان أعلى معايير السلامة.

وأوضح زيدان أنه تم إدخال أربع ماكينات غسيل بتقنية HDF في مستشفيات طامية وسنورس وأطسا وأبشواي بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى تجهيز مستشفى بيلا بمحافظة كفر الشيخ بجهاز مونيتور وجهاز رسم قلب، مؤكدًا أن العمل يجري لاستكمال تجهيز وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى أبو تشت المركزي بمحافظة قنا تمهيدًا لافتتاحها قريبًا.

وفي سياق تيسير الإجراءات على المرضى، أعلنت الوزارة عن إطلاق خدمة ميكنة مواعيد جلسات الغسيل الكلوي، حيث يمكن للمرضى حجز الجلسات والتنقل بين المراكز عبر الاتصال بالخط الساخن (0225873050)، وذلك لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، في إطار استراتيجية وزارة الصحة الهادفة إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية في جميع أنحاء الجمهورية.

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