عبدالمنعم سعيد: هذه وجهة نظري في الأحزاب الجديدة

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، عن رؤيته للأحزاب الجديدة التي ظهرت مؤخرًا على الساحة السياسية.

وقال "سعيد"، في حواره مع مصراوي، إن الساحة السياسية متعطشة لأحزاب جديدة وحراك حزبي تنافسي قوي يشجع المواطن على المشاركة في الحياه السياسية، موضحا أنه يجب على الأحزاب الجديدة التي ظهرت أن يكون لديها برامج جديدة وغير منسوخة أو متداولة ومن شأنها أن تعالج المشكلات الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية التي تواجه الحكومة.

وتابع: بالإضافة إلى امتلاكها لأجندة تتعلق بالسياسات الخارجية و فنون الدبلوماسية في التعامل مع الأزمة السودانية والليبية والسورية وكافة الأزمات المحيطة وطرح أفكار جديدة بشأن مشروعات التنمية خاصة فيما يتعلق بتطوير سيناء وإعمارها وخلق فرص عمل للشباب بأراضيها.

وأشار سعيد، إلى أن سيناء تتمتع بمقومات جغرافية جيدة للغاية ولديها معالم سياحية دينية يمكن استغلالها في زيادة الدخل القومي من السياحة.

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