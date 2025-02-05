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الحكومة توافق على تخصيص 97.4 ألف فدان بالبحر الأحمر لإنشاء محطات طاقة متجددة

11:19 م الأربعاء 05 فبراير 2025

مجلس الوزراء

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كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض بإجمالي مساحة ١٨.٩٣ فدان تقريبا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 97.4 ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، وذلك في إطار خطط الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتوسع في استخدام مصادر لتوليد الطاقة النظيفة، وتوفير الأراضي اللازمة لذلك.

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مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإسكندرية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشروعات تنموية محطات طاقة متجددة
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