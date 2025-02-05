التضرر من المخطط التفصيلي بالعياط.. أبرز شكاوى مواطني الجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتائج لقاءات المواطنين التي عُقدت بحي جنوب الجيزة ومراكز ومدن البدرشين وأبو النمرس والعياط وأطفيح؛ للوقوف على الشكاوى والمعوقات التي تواجه المواطنين، تنفيذًا للتكليفات السابقة خلال لقاء المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة انتظام لقاءات دورية مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم.

وجاءت أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين خلال اللقاء الذي جاء بحضور رؤساء المراكز المعنية، حسب بيان محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، كما يلي:

طالب سكان شارع الكولدير بحي جنوب الجيزة، برفع الإشغالات للمحلات والمنشآت، وشكوى من تشطيب وحدة سكنية بعزبة البكباشي، وطلب بإزالة مخلفات بناء بعقار بشارع أحمد ماهر بحي جنوب الجيزة.

وشملت الشكاوى طلبات باستكمال إجراءات التصالح وإصلاح كسر خط مياه بقرية ميت شماس ورفع المخلفات بطريق ترسا وشفط طفوحات الصرف الصحي، وذلك بمركز أبو النمرس.

وشملت الشكاوى الحصول على نماذج التصالح في مخالفات البناء بعقارات بقرى ميت رهينة وأبو صير واستكمال الصرف الصحي بشارع الزقازيق، واستكمال تنفيذ رخصة بناء لعقار بقرية سقارة بمركز البدرشين، والتضرر من المخطط التفصيلي والرغبة في تعديل بعض الشوارع بمركز ومدينة العياط.

وشملت أيضًا الشكاوى طلبات لاستصدار رخص ترميم وبناء وإزالة مخالفات بناء بقرى القبابات والرقة القبلية والبرمبل بمركز أطفيح.

وتم التعامل مع كل الشكاوى الواردة من المواطنين، وحلها على الفور بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية.

وكلف محافظ الجيزة بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين؛ للتعرف بشكل مباشر على مشكلاتهم والسعي نحو حلها بالتعاون مع الجهات المعنية.

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