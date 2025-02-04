طلب إحاطة للحكومة بشأن تأخر استلام مكتب بريد حدائق أكتوبر: المبنى متوفر وجاهز!

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بشأن التأخر في استلام وتجهيز مكتب بريد حدائق أكتوبر.

وقال حسين، في طلب الإحاطة: شهدت الفترة الماضية عددًا من الإجراءات التنسيقية بين جهاز حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وهيئة البريد، بشأن فتح مكتب بريد بمنطقة عمارات دهشور التابعة لجهاز حدائق أكتوبر، لتسهيل تقديم خدمات البريد لسكان مناطق حدائق أكتوبر.

وأضاف أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: كانت آخر تلك الإجراءات، إعداد محضر تنسيقي بين جهاز حدائق أكتوبر وإدارة البريد بأكتوبر، في شهر سبتمبر الماضي، بعدما قام جهاز حدائق أكتوبر بتوفير مبنى مكتب البريد بمنطقة عمارات دهشور.

وتابع حسين: رغم مرور نحو ستة أشهر؛ فإن هيئة البريد لم تبدأ بعد في أي إجراءات لاستلام المبنى وتجهيزه لبدء العمل به، الأمر الذي يتطلب التوضيح من جانب الحكومة، لا سيما أن المنطقة في حاجة ماسة إلى خدمات البريد، وجهاز حدائق أكتوبر قد وفَّر المبنى بالفعل، وجاهز للاستلام.

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