الشعب يصطف خلف الرئيس.. "حماة الوطن": تصريحات ترامب مرفوضة وإدارته تخرق القانون الدولي

كتب- عمرو صالح:

قال حاتم العشري القيادي بحزب حماة الوطن، إن القضية الفلسطينية تُعد قضية مصر الأولى منذ نكبة 1948 حيث اصطف قطار التموين والإمدادات الغذائية والصحية منذ اليوم الأول لحرب 7 أكتوبر أم معبر رفح البري وسط حالة صمت وذهول لدول العالم.

وأوضح "العشري"، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لدول الجوار مرفوضة تمامًا وتذكرنا بالوعد البريطاني "من لا يملك لمن لا يستحق" الذي زرع إسرائيل بالمنطقة العربية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تصدت بكل حزم خلال الفترة الأخيرة لمحاولات تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم.

واختتم العشري حديثه مطالبًا جموع الشعب المصري بالاصطفاف خلف القيادة السياسية والدولة المصرية ودعم موقفها الرافض لفكرة تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

في ذات السياق، أصدر منتدى دراية للسياسات العامة ودراسات التنمية، بيانًا، ردًا على التهديدات التي صدرت عن ترامب، معربًا عن وقوفه والشعب المصري بالكامل خلف القيادة السياسية، وهو ما تجلى في مشاركة كافة أطياف المجتمع في مظاهرات حاشدة أمام معبر رفح، تأييدا للموقف الرسمي للدولة الوطنية.

وقال الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى دراية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي، تنم عن جهل سياسي مطبق بالقضية الفلسطينية، ومخالفة صريحة لكل القوانين الدولية التي تكفل السيادة الكاملة للدول على أراضيها، كما تكشف بوضوح إصرار الإدارة الأمريكية على مخطط الشرق الأوسط الجديد.

وأضاف: نحن أمة لا تقبل التهديد، عصيةٌ على الضغوط، إما أن نعيش حرة كريمة وإما أن نموت دافعاً عن الشرف والأرض والكرامة، نؤمن بأن الأزمات تصنع الرجال، وأن الشدائد تفرز المعادن، ومعدن أمتنا نفيس، ويظهر وقت الأزمات، وجميعنا خلف القيادة السياسية الوطنية وقواتنا المسلحة الباسلة، ونعلنها صريحة واضحة لا للتهجير لا للتهديد.

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