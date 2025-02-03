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وكيل "تعليم الشيوخ" تطالب بمراجعة الأبحاث العلمية المحبوسة داخل الأدراج

03:08 م الإثنين 03 فبراير 2025

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

طالبت البرلمانية الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، بمراجعة الأبحاث العلمية المحبوسة داخل الأدراج، والاستفادة منها لتعظيم التنمية في مصر .

ووصفت مصطفى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الإثنين، لبحث آليات تطوير منظومة البحث العلمي، هذه القضية بـ"الأمن القومي للبلاد".

وقالت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ: نحن الآن في فترة حرجة عالميًّا، والبحث العلمي من أهم الآليات التي يمكن استخدامها لحماية البلاد وتحديد الخطط في عدد من القضايا الرئيسية؛ وفي مقدمتها الأمن الغذائي والزراعة والمحاصيل؛ بهدف زيادة إنتاجية الرقعة الزراعية وإمكانية تطوير الزراعات داخل الصحراء، بالاستفادة من مياه الأمطار والإنتاج الحيواني؛ سواء السمكي أو الداجني أو الحيواني.

وشددت مصطفى على ضرورة قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنة فورية لمراجعة الأبحاث المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة بكليات الزراعة والعلوم والهندسة، وخروج تلك الأبحاث لحيز التطبيق .

وقالت وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ: مصر لديها باحثون متخصصون ومحترمون، ويعملون بأقل الإمكانات، وأبحاثهم لا ترى النور، ولدينا حاضنات أعمال للاستفادة من هذه البحوث .

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