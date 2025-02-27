توجيهات موسعة من وزير التموين بشأن أسعار السلع في رمضان

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مديري المديريات التموينية بكل محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم والموقف التنفيذي لتوافر السلع الأساسية بالأسواق، ومراقبة وضبط عملية تداول السلع، والتأكيد على تكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمنشآت التموينية بالأسواق، وكذلك انتظام العمل بكل أسواق اليوم الواحد ومعارض وشوادر أهلا رمضان.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، والدكتور محمد عادل شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام، معاون الوزير.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق، أهمية المبادرات التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة للداخلية للمواطنين في المناسبات المختلفة مثل معارض "أهلًا رمضان"، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود المديريات والإدارات التموينية بالمحافظات، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين.

كما أوضح الدكتور شريف فاروق، أهمية متابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، والتأكد من عدم وجود أي نقص أو تلاعب يؤثر على توافرها، والعمل على توفيرها وعدم حبسها عن التداول.

وشدد الوزير، على أهمية تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية، والأنشطة التموينية والتجارية والتأكد من الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز، وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن تلبية احتياجاتهم، مضيفًا أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على حقوق المستهلكين.

في سياق متصل، وجه الدكتور شريف فاروق، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كل الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.

وأكد الوزير، أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، وإجراء الجولات الرقابية الميدانية وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لمديري الإدارات التموينية بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر.

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