ورش حرفية وأنشطة للمواهب ولقاءات توعية بثقافة جنوب سيناء

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الأطفال الأيتام للأكاديمية العسكرية

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمحافظة جنوب سيناء، ضمن برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

وتضمنت الأنشطة لقاءً توعويًا بالمسرح الصيفي بمدينة الطور، بعنوان "معا لحياة بدون مخدرات"، تناول أضرار المواد المخدرة، وخطورتها على صحة الفرد والمجتمع، وذلك بحضور عدد من طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم.

وأقام بيت ثقافة أبو زنيمة محاضرة بالمدرسة الثانوية بعنوان "الوعى بخطورة الإدمان"، تناولت مفهوم الإدمان الذي لا يقتصر على تناول المواد المخدرة فقط، لكنه يشمل إدمان أشياء أخرى ينتج عنها أضرارًا جسيمة، كالموبايل وأجهزة الكمبيوتر، والتليفزيون وغيرها.

كما أقام بيت ثقافة نويبع محاضرة بعنوان "الأمراض المتجددة"، تناولت الفرق بين الأمراض الفيروسية المعدية والأخرى البكتيرية، وتقديم نصائح للوقاية من أمراض "شلل الأطفال، الحصبة، الجدري، ونزلات البرد، ومتحور فيروس كورونا".

كما شهد مجلس مدينة طور سيناء لقاء توعوي بعنوان "تطور علم الحيوان وخدمة المجتمع"، تناول تطور تدريس علم الحيوان، الذي يشتمل على عدة موضوعات منها الوراثة الخلوية، علم وراثة الجماعات، علم المناعة، الطفيليات، والتنوع البيولوجي وغيرها.

ونظم قصر ثقافة شرم الشيخ، ورشة لتعليم الخياطة، فيما شهدت المكتبة الثقافية بمدينة طابا، ورشة اكتشاف مواهب للأطفال في مجال الرسم.

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والدكتور شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وإشراف منيرة فتحي، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء.