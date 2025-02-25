مجلس الوزراء: الدولة تكثف استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

القاهرة - أ ش أ

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه الدولة تلتزم بالحفاظ على الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى مواصلة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، والاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، فضلًا عن تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد.

جاء ذلك في التقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استمرار الدولة المصرية في دعم وتأمين السلع الاستراتيجية بسياسات ومبادرات فعالة لضمان استقرار الأسواق، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لشهر رمضان المعظم.

وأوضح أن الدولة تكثف استعداداتها لاستقبال شهر رمضان عبر حزمة من المبادرات والإجراءات التي تضمن إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة، إلى جانب التوسع في المنافذ والمعارض لضمان توفير بدائل متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية وبالتعاون مع القطاع الخاص.

واستعرض التقرير موقف الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من السلع الرئيسية والذي يبلغ 5 أشهر لكل من القمح والزيت الخام التمويني، و12.9 شهر للسكر التمويني، و3.8 شهر للدواجن المجمدة، و6.2 شهر للحوم الحية.

وذكر التقرير أن حجم الواردات من السلع خلال عام 2024، سجل 12.3 مليون طن قمح، و2.1 مليون طن زيوت طعام، و930 ألف طن سكر، و600 ألف طن فول.

وأبرز التقرير المشروعات الكبرى التي ساهمت في زيادة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة، مشيرًا إلى أبرز مشروعات استصلاح واستزراع أراض جديدة، والتي من بينها الدلتا الجديدة، وتنمية سيناء، والريف المصري، وشرق العوينات، لافتًا إلى وصول إجمالي المساحات المستصلحة منذ 2014 لـ 2.1 مليون فدان.

كما أشار إلى مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، موضحًا أن عدد المستفيدين من المشروع القومي للبتلو بلغ 44.4 ألف مستفيد، بعدد يزيد عن 514 ألف رأس ماشية، وبإجمالي تمويل نحو 9.3 مليار جنيه، وذلك حتى فبراير 2025.

وفي سياق متصل، أوضح التقرير أنه تم تطوير 291 مركزًا لتجميع الألبان من خلال مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان، ليصل حجم إنتاج الألبان عام 2024 لـ 6.5 مليون طن، يأتي ذلك بينما يبلغ حجم الاستثمار الداجني 120 مليار جنيه.

وجاء في التقرير أن الدولة تواصل تحمل فروقات الأسعار لضمان استمرارية دعم السلع التموينية للمواطنين، حيث سجل إجمالي دعم السلع التموينية 134.2 مليار جنيه في مشروع موازنة 2024 /2025.

وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من صرف السلع التموينية بلغ نحو 61 مليون مستفيد، وذلك لأكثر من 30 سلعة تم توفيرها على البطاقات التموينية، أما فيما يتعلق بمنظومة الخبز، فوفقاً للتقرير بلغ عدد المستفيدين من صرف الخبز المدعم نحو 69 مليون مواطن، علماً بأن نسبة الدعم الذي تتحمله الدولة في إنتاج رغيف الخبز الواحد تبلغ 87% بقيمة 132 قرشاً، مقابل 13% يتحمله المواطن بقيمة 20 قرشًا.

ورصد التقرير جهود تعزيز توافر السلع الغذائية الأساسية لاستقبال شهر رمضان والتي شملت معارض "أهلاً رمضان"، حيث تم افتتاح أكثر من 120 معرضًا منها لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% منذ بداية شهر فبراير 2025، ويخصص لها أركان ثابتة في أسواق اليوم الواحد، والسلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.

كما تتضمن الجهود في هذا الصدد، مبادرة "أسواق اليوم الواحد" والتي تجاوز عددها أكثر من 240 سوقًا في مختلف المحافظات، وتستهدف وصول السلع الرئيسية لمختلف فئات المجتمع بتخفيضات تصل إلى 30%.

وعلى صعيد متصل، لفت التقرير إلى مبادرة "كلنا واحد" موضحًا أنه تم مد فعاليات المرحلة 26 حتى نهاية شهر رمضان خلال 2354 فرعًا ومنفذًا وسرادق وسلسلة تجارية لكبرى الكيانات التجارية لتوفير السلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

وجاري طرح كراتين رمضان في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة (400 - 500 -600) جنيه، وتشمل محتويات الكرتونة من 12 إلى 15 صنفًا من السلع الأساسية.

واستكمالاً لاستعراض جهود تعزيز توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنافذ، أشار التقرير إلى منافذ وزارة التموين، حيث قامت الوزارة بإنشاء نحو 40 ألف منفذ لتوفير السلع الحرة بالمنافذ الثابتة والمتحركة، بواقع 8500 منفذ ضمن مشروع جمعيتي، و30 ألف بقال تمويني، و1060 مجمعًا استهلاكيًا، و267 سيارة متنقلة، بينما وصل إجمالي منافذ وزارة التنمية المحلية إلى 7823 منفذًا، في حين وصل إجمالي منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى 415 منفذاً ما بين ثابت ومتحرك.

وذكر التقرير أن منافذ القوات المسلحة بلغ عددها أكثر من 1400 منفذ ثابت ومتحرك تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تقدم كافة المواد والسلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلي، بالإضافة إلى منافذ أمان، والتي وصل عددها إلى 1168 منفذًا ما بين ثابت ومتحرك وسرادق على مستوى الجمهورية ضمن منظومة أمان.



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