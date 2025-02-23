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رئيس الوزراء يغادر الكويت بعد انتهاء زيارته الرسمية

07:03 م الأحد 23 فبراير 2025

رئيس الوزراء يغادر الكويت بعد انتهاء زيارته الرسمي

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كتب- محمد سامي:
غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار الكويت الدولي، عائدًا إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الكويت الشقيقة، حيث كان في توديعه الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، وبحضور شريدة عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء (رئيس بعثة الشرف)، وعبدالعزيز دخيل الدخيل، رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء.

وتضمنت زيارة رئيس الوزراء عددًا من اللقاءات الثنائية، على رأسها لقاء صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ولقاء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، حيث تم خلال اللقاءين بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تضمن جدول أعمال الزيارة ترأسه والشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، جلسة مباحثات رسمية، تم خلالها استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت في شتى المجالات.

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مصطفى مدبولي الكويت أمير الكويت
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