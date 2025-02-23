نقابة الصحفيين تُطلق تطبيقًا ذكيًّا ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل

القاهرة - مصراوي:

أطلقت نقابة الصحفيين، تطبيقها الذكي على متجر "جوجل بلاي" لأجهزة "أندرويد"، على أن يُتاح قريبًا على متجر "آب ستور" لأجهزة آبل، وذلك ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل، الذي تنفذه النقابة، بهدف تبسيط إجراءات الأعضاء، وتقديم خدمات أكثر كفاءة، وتعزيز الشفافية وسرعة الإنجاز.

وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي - في بيان للنقابة اليوم - إن التطبيق يؤمن للصحفيين خدمات عصرية تواكب التطورات التقنية؛ ويمثل بوابة ذكية تُسهّل الإجراءات، وتعزز التواصل بين الأعضاء والنقابة؛ حيث يتضمن بوابةً رقميةً آمنةً تتيح للأعضاء تسجيل الدخول باستخدام رقم العضوية، مع طبقة حماية إضافية عبر رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) يُرسل إلى الهاتف المسجل، مما يضمن أمانًا متقدمًا للبيانات. كما يُمكن للأعضاء تحديث بياناتهم الشخصية، وإدارة ملفاتهم عبر واجهة بسيطة، متاحة في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى زيارة المقر.

من جهته، قال السكرتير العام لنقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم: إن المشروع إن التطبيق صُمم لتنفيذ الخدمات النقابية إلكترونيًا، حيث ستُتاح خدمات مثل تسديد الاشتراكات، ومتطلبات العلاج عبر خيارات دفع متنوعة تشمل البطاقات الائتمانية (فيزا وماستركارد)، وأجهزة (POS)، مع خطط لإضافة خيارات دفع إلكترونية أخرى قريبًا، كما يُوفر نظامًا رقميًا متكاملًا لإدارة الخدمات الطبية؛ كتقديم الطلبات، ومتابعة التحويلات الطبية، واستلام المستحقات المالية فوريًا.

بدوره، لفت محمد الجارحي، السكرتير العام المساعد، إلى أنه في حالة عدم تطابق رقم الهاتف المسجل على "السيستم" مع رقم الهاتف الحالي؛ فإن تحديثه يتطلب الحضور الشخصي لمقر النقابة حفاظًا على أمن البيانات، مع إمكانية تحميل التطبيق عبر الموقع الإلكتروني للنقابة ، الذي يمكن أيضًا استخدامه للاستفادة من جميع خدمات النقابة مهما كان نوع الهاتف أو الجهاز المستخدم.